AK Parti mahalle buluşmaları devam ediyor

AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen mahalle buluşmaları devam ediyor.

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Nail Öztürk, başkanlığında düzenlenen mahalle buluşmalarına bu kez Gazipaşa ve İsmetpaşa mahalleleri ev sahipliği yapıldı. Gerçekleştirilen buluşmaya AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, parti yönetiminde görev alan üyeler ve mahalle üyeleri katıldı. AK Parti Merkez İlçe Başkanı Nail Öztürk, katılımdan çok memnun olduklarını belirterek, "Mahalle buluşmaları ile Bilecikli hemşehrilerimizin sorunlarını yüz yüze dinliyoruz. Hemşehrilerimizin sorunlarını ilgili birimlerimize ileterek çözüme kavuşturuyoruz. Bu buluşmalarımızı mahalle mahalle gerçekleştirmeye devam edeceğiz” ifadelerine ye verdi.

“Övgü değil, varsa şikayet ve talepler onları dinleyerek çözüm üretmeye geliyoruz”

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ise, mahalle buluşmaları kapsamında sorun ve önerileri konuşarak vatandaşlarla istişarelerde bulunduklarını belirterek, “Bu buluşmalar bizim aile meclisi toplantılarımızdır. Bu ziyaretler ile hem vatandaşlarımız ile bir araya geliyoruz, hem de onların istek ve sorunlarını yerinde istişare ediyoruz. Şunu rahatlıkla ifade edebilirim ki milletimizle dertleşmek bizi daha çok mutlu ediyor. Çünkü biz buraya övgü değil, varsa şikayet ve talepler onları dinleyerek çözüm üretmeye geliyoruz. Bir tek vatandaşımız bile sorununa çözüm bulamazsa biz vicdanen rahat olamayız” ifadelerini kullandı.