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Akademik kurul toplantısı yapıldı

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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Osmaneli Meslek Yüksek Okulunda (MYO) Akademik Kurul Toplantısı Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir başkanlığında yapıldı.

Akademik kurul toplantısı yapıldı
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Osmaneli Meslek Yüksek Okulunda (MYO) Akademik Kurul Toplantısı Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir başkanlığında yapıldı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi MYO 2021-2022 eğitim öğretim dönemi Akademik Kurul toplantısı gerçekleştirildi. Gerçekleşen toplantıya Genel Sekreter Doç. Dr. Cenk Karakurt ve Osmaneli MYO Müdürü Doç. Dr. Ahmet Fevzi Savaş katıldı. Toplantıda 2021-2022 eğitim öğretim döneminde izlenecek eğitim stratejileri, yüz yüze eğitim süreci ve yapılacak akademik çalışmalar değerlendirildi.

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