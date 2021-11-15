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Akaryakıt yüklü tren servis minibüsüne çarptı

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Bilecik’in Bozüyük ilçesinde akaryakıt yüklü trenin hemzemin geçitte servis minibüsüne çarptığı kaza ucuz atlatıldı.

Akaryakıt yüklü tren servis minibüsüne çarptı
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Bilecik’in Bozüyük ilçesinde akaryakıt yüklü trenin hemzemin geçitte servis minibüsüne çarptığı kaza ucuz atlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kapalı Pazaryeri önündeki hemzemin geçitte meydana gelen kazada bariyerler kapalı iken hemzemin geçitten geçmeye çalışan I.T. idaresindeki 11 S 65232 plakalı servis minibüsüne E.A. idaresindeki 36501 sefer sayılı akaryakıt yüklü tren çarptı. Ölen ya da yaralanın olmadığı kazada trende ve minibüste hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle ulaşım bir süre aksarken, kazaya karışan minibüsün olay yerinden kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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