banner4556

Alternatif yollarla yeni hastaneye ulaşım kolaylaşacak

banner4336

Bilecik Belediyesi tarafından yeni hastane çevresinde gerçekleştirilen yeni yol açma ve parke taşı çalışmaları ile hastaneye ulaşım kolaylaşacak.

Alternatif yollarla yeni hastaneye ulaşım kolaylaşacak
banner4581

Bilecik Belediyesi tarafından yeni hastane çevresinde gerçekleştirilen yeni yol açma ve parke taşı çalışmaları ile hastaneye ulaşım kolaylaşacak.

banner4575

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi etrafındaki dere ıslah çalışmalarını tamamlayan belediye, son olarak hastaneye olan bağlantı yollarında iyileştirme ve yenileme çalışmalarını tamamladı. Gerçekleştirilen çalışmalar ile hem Bilecik hem de Bursa yönünden gelecek yolcu ve hastalar, hastaneye daha kolay ulaşım sağlayacak.

Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ayrıca Pelitözü Mahallesi ile hastane ve mezarlık arasında yer alan yollarda parke çalışması gerçekleştirildi. Çalışmaların tamamlanması ile birlikte hastane etrafındaki trafik akışı ve yoğunluğunda önemli kolaylık sağlanacak.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Küçükçekmece’de kontrolden çıkan araç akaryakıt...
Küçükçekmece’de kontrolden çıkan araç akaryakıt...
  1. ASAYİŞ

banner3841

banner4586

banner4577

banner4321