banner4556

Ara tatilde ‘Haydi Çocuklar Camiye’ etkinliği düzenlendi

banner4664

Bilecik’in Bozüyük İlçe Müftülüğü tarafından ara tatilde "Haydi Çocuklar Camiye" sloganıyla etkinlikler düzenlendi.

Ara tatilde ‘Haydi Çocuklar Camiye’ etkinliği düzenlendi
banner4583

Bilecik’in Bozüyük İlçe Müftülüğü tarafından ara tatilde "Haydi Çocuklar Camiye" sloganıyla etkinlikler düzenlendi.

banner4336

Camilerin çocuk sesleri ile dolduğunu belirten İlçe Müftüsü Muammer Ölmez, "Gençlerimiz ve çocuklarımız; sizler olmazsanız biz bir eksiğiz’ şiarıyla başlatmış olduğumuz program ilçe genelindeki bütün camilerimizde uygulandı. Gençler ve çocuklarımız olmadan saflarımızın arasında boşluklar kalıyor. Çocuklarımız olmadan camilerimiz sessiz kalıyor. Çocuklarımız bizim göz aydınlığımızdır, bize emanettir, emanete en iyi şekilde sahip çıkmaya çalışacağız. Çocuklarını camiye gönderen ailelere, camiye geldikleri için çocuklara, hizmeti yürüten din görevlilerimize teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Sultangazili gençler medya sektörünün deneyimli...
Sultangazili gençler medya sektörünün deneyimli...
  1. KÜLTÜR-SANAT

banner3841

banner4586

banner4578

banner4349