Asfalt ve kilit parke taşı çalışmaları vatandaşı memnun ediyor

Bilecik Belediyesi tarafından kenttin bütün mahallelerinde gerçekleştirilen asfalt onarım ve kilit parke taşı çalışmaları, vatandaşların memnuniyetini kazandırıyor.

Üç ay önce başlayan ve devam eden asfalt çalışmaları ile cadde ve sokaklardaki kötü görüntü ve ulaşım zorluğu, yapılan çalışmalarla gideriliyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından şu ana kadar 3 bin 500 ton asfalt kullanılırken, geriye kalan alanların da kış mevsimine girilmeden tamamlanması planlanıyor.

Muhtarlar ve mahalle sakinlerinden Başkan Şahin’e teşekkür

Bilecik’teki iletişim ve enerji alanında hizmet veren firmaların çalışmaları sonucu bozulan yolların ulaşımı zorlaştırdığını ve kötü görüntü oluşturduğuna dikkat çeken mahalle sakinleri, yapılan çalışmalardan dolayı büyük memnuniyet duyduklarını belirterek Belediye Başkanı Semih Şahin ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.