banner4556

Asfalt yenileme çalışmaları devam ediyor

banner4336

Bozüyük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından cadde ve sokaklardaki bölgesel asfalt yenileme çalışmaları devam ediyor.

Asfalt yenileme çalışmaları devam ediyor
banner3909
banner4558

Bozüyük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından cadde ve sokaklardaki bölgesel asfalt yenileme çalışmaları devam ediyor.

İlçe genelinde belirli bir program dâhilinde sürdürülen çalışmalar kapsamında; vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullanılan ve çevre yolu kenarındaki alışveriş merkezlerine olan ulaşımı sağlayan Celiloğlu Caddesi ve Gazozcu Akif Caddesi’ndeki bölgesel asfalt yenileme çalışmaları sürdürülüyor. Yapılan çalışmalar ile ulaşım daha rahat ve konforlu bir hale getiriliyor.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Bursasporlu taraftarlar Karadağ’da A Milli Takım’ın...
Bursasporlu taraftarlar Karadağ’da A Milli Takım’ın...
  1. SPOR

banner4389

banner4321

banner3841