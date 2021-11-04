Azerbaycan Avrasya Üniversitesi ile iş birliği protokolü imzalandı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ile Azerbaycan Avrasya Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Azerbaycan Avrasya Üniversitesi ile iş birliği protokolü imzalandı
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ile Azerbaycan Avrasya Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ve Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörleri ile birlikte Azerbaycan temasları kapsamında Azerbaycan Avrasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nazım Hüseyinli ile iş birliği protokolüne imza attılar.

Azerbaycan’ı kendi vatanı olarak gördüğünü belirten Rektör Beydemir, “İmzalanan iş birliği protokolünün iki üniversite arasında karşılıklı deneyim alışverişini kuvvetlendirecektir. Yapılacak akademik çalışmalara katkı sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

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