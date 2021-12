Bağışıklık sistemine güçlendiren mandalinaya talep yüksek

Bağışıklık sistemini güçlendiren kış aylarının vazgeçilmezi ve turunçgillerin baş tacı olan mandalinaya talep patladı. Pazarcı Bahri Özmen, vatandaşların hem gribe hem de korona virüse karşı korunmak için müşterilerin mandalina tercih ettiği söyledi.

Bilecik’teki Hürriyet Mahallesi kapalı pazarda tezgah açan Bahrican Özmen, turuncu rengiyle tezgahlara renk katan mandalina vatandaşlar tarafından en çok tercih edilen meyveler arasında olduğunu söyledi. Özmen, bağışıklık sistemini güçlendiren mandalinaya korona virüs (Covid-19) salgınına karşı vatandaşlar tarafından tercih edildiği anlatarak, "Mandalina birçok meyvede olan faydayı kendinde toplamış bir meyvedir. Her derde devadır. Her gün kararında tüketilirse her türlü hastalığa yakalanma riskini azaltır. C vitamini bakımından zengin olan mandalina bağırsakları korur. Bu yüzden virüse yakalanmak için bağışıklık sistemlerini güçlendiren vatandaşlarımız tercihi bu meyve oluyor. Şuan kilosu 4 TL olan mandalina en çok satılan meyvelerde ilk sırayı portakal ile paylaşıyor.

Öte yandan "Mandalina kabuklarını atmayın, değerlendirin" uyarısında bulunan Özmen, “Mandalina kabuklarını atmayıp kurutarak diğer bitki çaylarını tatlandırmak için ek olarak kullanabilirsiniz” dedi.