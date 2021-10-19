Bakan Soylu, Bilecik İl Nüfus Müdürlüğü’nün yeni konseptini tanıttı

Türkiye genelinde 260 nüfus ve vatandaşlık müdürlüğünden çoğu yenilirken, bunlara Bilecik’te katıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Bilecik’teki yeni konsepti, sosyal medyadan "Yakıştı mı? Yakıştı" sözleriyle paylaştı.

Türkiye genelinde nüfus müdürlüklerinde yeni bir konsepte geçildi. Teknoloji desteği ile birlikte hizmet süreleri kısaldı, yoğunluk azaldı. Bilecik İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü de bu çerçevede güçlü alt yapı ile yeniden tasarlandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Bilecik’teki yeni konsepti, sosyal medyadan ’Yakıştı mı? Yakıştı’ sözleriyle, "Bilecik’te, İl Nüfus Müdürlüğümüz ile birlikte ilçe nüfus müdürlüğümüz, yeni konseptle hizmete hazır. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü hayatımızın her anında" ifadeleri ile paylaştı.