Bakan Soylu’dan Bilecik ANDA üyelerine teşekkür belgesi

Türkiye’de son dönemde gerçekleşen yangın ve sel afetlerinde göstermiş oldukları üstün ve gayretli çalışmalarından dolayı Bilecik ANDA Kardeş ve Vefa Derneği üyelerine İçişleri Bakan Süleyman Soylu tarafından ’Teşekkür Belgesi’ gönderildi.

2021 yılında Türkiye’nin güneyinde orman yangınları ile mücadele ederken, Karadeniz’de sel felaketi zorlu bir dönemden geçmişti. Bu zorlu dönemde devlet ve millet dayanışmasının en güzel örneğini sergilenerek yaraların el birliğiyle sarılması için afet bölgelerinde çalışmalar gerçekleştiren Bilecik ANDA üyelerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan teşekkür belgesi geldi. Teşekkür belgelerini dernek üyelerine takdim eden Bilecik Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürü Hayri Demirel üyelere başarılarının devamını diledi.