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BAL’da bu hafta oynanacak müsabakalar ertelendi

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Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Nusret Tosun, ülke genelini etkisi altına alan elverişsiz hava koşulları Bölgesel Amatör Lig’i de (BAL) etkilediğini ifade ederek, bu hafta maçların tehir edildiği söyledi.

BAL’da bu hafta oynanacak müsabakalar ertelendi
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Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Nusret Tosun, ülke genelini etkisi altına alan elverişsiz hava koşulları Bölgesel Amatör Lig’i de (BAL) etkilediğini ifade ederek, bu hafta maçların tehir edildiği söyledi.

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Tosun yaptığı yazılı açıklamada, "29-30 Ocak tarihlerinde başlatılması planlanan BAL 2021-2022 ikinci yarının ilk hafta müsabakaları elverişsiz hava koşulları sebebi ile 1 hafta ileriye kaydırıldı. İlk hafta müsabakaları 5-6 Şubat 2022 tarihlerinde oynanacaktır. Ayrıca, 23 Ocak 2022 tarihinde 1’inci haftası oynanan BAL 5. Bölge 1’inci grup müsabakaları 2’nci haftasından başlayarak diğer tüm gruplarda olduğu gibi fikstür tarihleri kaydırılarak devam edecektir" dedi.

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