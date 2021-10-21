Başarılı öğrenciler hayallerindeki üniversite ile tanışıyor

Bilecik’in Pazaryeri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan “Geleceğe Yolculuk” projesi ile öğrenciler hayallerindeki üniversiteleri tanıma fırsatı buluyor.

Pazaryeri ilçesindeki üniversite sınavına hazırlanan 12. sınıf öğrencilerinin hedeflerini netleştirmelerine yardımcı olabilmek adına hazırlanan proje ile liselerde yapılan sınavlarda dereceye giren 25 öğrenci tercih etmek istediği üniversiteyi tanıma fırsatı bulacak. Proje kapsamında yapılan geziler ile amaçlanan öğrencilerin kariyer planlarını yapmalarında yardımcı ve seçimlerinde yol gösterici olmak, aynı zamanda üniversite kültürü, olanakları, bölümler, öğrenci yaşamı ve bunun gibi konularda yerinde bilgiler edinerek öğrencilerin motivasyonlarını arttırması amaçlanıyor.

Bu kapsamda, Pazaryeri’nde bu ay yapılan deneme sınavında dereceye giren 25 başarılı öğrenci Eskişehir Anadolu Üniversitesini ziyaret ederek yakından tanıma fırsatı buldu. Konuyla ilgili olarak Pazaryeri İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, üniversite sınavına hazırlanan 12. sınıf öğrencilerimizin; hedeflerini netleştirmelerinde yardımcı olabilmek, motivasyonlarını arttırmayı sağlamak, istedikleri ve hedefledikleri üniversiteleri yerinde ziyaret etmelerini ve üniversite ortamını gözlemleyebilmelerine yardımcı olmak, meslekler hakkında öğretim üyelerinden, üniversite ve üniversitede yaşam hakkında; tanıtım biriminde görevli üniversite öğrencilerinden bilgi almalarına yardımcı olmak sınava hazırlık sürecinde öğrencilerimizin motivasyonlarını artırmak amacıyla bu gezilerin düzenlediğini ifade etti.

Ekinci, proje kapsamında desteklerinden dolayı İlçe Kaymakamı Ferhat Altay’a, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin’e ve hayırsever vatandaşlara teşekkür etti.