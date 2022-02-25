banner4556

Başarılı personele başarı belgesi verildi

banner4664

Bilecik Afet ve Acik Durum (AFAD) Müdürlüğü personeline, Vali Dr. Kemal Kızılkaya tarafından başarı belgesi verildi.

Başarılı personele başarı belgesi verildi
banner4582

Bilecik Afet ve Acik Durum (AFAD) Müdürlüğü personeline, Vali Dr. Kemal Kızılkaya tarafından başarı belgesi verildi.

banner4336

Bilecik AFAD İl Müdürlüğünde, yapmış oldukları özverili çalışmalarından dolayı kurum bünyesinde çalışan 3 personele Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya tarafından başarı belgesi verildi. Başarı belgelerine layık görülen; Teknisyen Erhan Akın, Mühendis Betül Balaban ve Mühendis Yunus Kuru belgelerini İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel’in elinden aldı. İl Müdürü Demirel, belge takdimi sonrasında personellere özverili çalışmalarından ötürü teşekkür ederek, “Mesai saati gözetmeksizin verdikleri destekten dolayı her birinize teşekkür eder, sağlıklı, mutlu ve başarılı bir hayat geçirmelerini temenni ederim” ifadelerini kullandı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Ekonomik güven endeksi azaldı
Ekonomik güven endeksi azaldı
  1. EKONOMİ

banner3841

banner4665

banner4577

banner4616

banner4666