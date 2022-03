Başkan Bakkalcıoğlu Dodurgalılar Derneği’ni ziyaret etti

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, dernek ziyaretleri kapsamında Dodurgalılar Derneği’ni ziyaret ederek vatandaşlar ile bir araya geldi.

Ziyarette konuşma gerçekleştiren Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, "Dodurga bizim için çok kıymetli bir yer. Bakın Bozüyük Belediyesi’nin bir tane beldesi var, o da Dodurga. Kala kala bir tek Dodurga kaldı. Çok değerli, sizler çok değerlisiniz. Biz bunun bilinci içerisindeyiz. Her aşamada bir çağrı aldığımızda her an hem derneğimizin hem Dodurgalıların yanında olduk zaten. Buraya geldiğim için çok memnunum, çok mutluyum" dedi.

Ardından Bozüyük’te yaşayan Dodurgalı vatandaşların istek ve taleplerini dinleyen belediye başkanı, göreve geldikleri günden itibaren gerçekleştirdikleri faaliyetleri, yeni uygulamaları ve projelerini anlattı. Ziyarette, Başkan Bakkalcıoğlu’nun da yer aldığı Çortuk Camii’nin açılışı ile ilgili bir anı fotoğrafı da paylaşıldı. Samimi bir sohbet ortamında gerçekleşen ziyaret sonunda Başkan Bakkalcıoğlu, kendilerini ağırladıkları için Dernek Başkanı Mustafa Küplü’ye ve Dodurgalı hemşehrilerine teşekkür etti.

Ziyarete Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’nun yanı sıra CHP İlçe Başkanı İhsan Esel, İYİ Parti İlçe Başkanı Yusuf Çırak, Başkan Yardımcıları Mahmut Fındık ve Ali Şahinoğlu, İl Genel Meclis Üyeleri Hüseyin Elmas ve Osman Çetin, Kent Konseyi Başkanı Nurettin Oydu, Dodurgalılar Dernek Başkanı Mustafa Küplü, dernek yönetimi ve çok sayıda dernek üyesi ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.