banner4556

Başkan Bakkalcıoğlu Engelliler Derneğini ziyaret etti

banner4336

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu Engelliler Derneği’ni ziyaret etti.

Başkan Bakkalcıoğlu Engelliler Derneğini ziyaret etti
banner3909
banner4558

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu Engelliler Derneği’ni ziyaret etti.

Başkan Bakkalcıoğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Günü nedeniyle Bozüyük Engelliler Dayanışma Derneği’ni ziyaret ederek, Dernek Başkanı İsmail Çelik ve dernek üyeleri ile bir araya geldik. Başkan Bakkalcıoğlu, özel gereksinimli vatandaşları sorunları dinleyerek, "Yaşamın her alanında engelleri kaldırmak, engelsiz bir hayat inşa etmek hepimizin elinde. Hayat hepimizin ve bunun bir gün değil, her gün farkındayız" dedi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Elektrik kesintisi yapılacak
Elektrik kesintisi yapılacak
  1. BÖLGESEL

banner4390

banner4321

banner3841