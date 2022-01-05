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Başkan Bakkalcıoğlu’na Avcılık Kulübünden ziyaret

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Bozüyük Merkez Avcılık Atıcılık İhtisas Kulübü Başkanı Nadir Koparan ve yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’nu ziyaret etti.

Başkan Bakkalcıoğlu’na Avcılık Kulübünden ziyaret
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Bozüyük Merkez Avcılık Atıcılık İhtisas Kulübü Başkanı Nadir Koparan ve yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’nu ziyaret etti.

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Başkan Bakkalcıoğlu’nu makamında ziyaret eden Bozüyük Merkez Avcılık Atıcılık İhtisas Kulübü Başkanı Nadir Koparan ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Başkan Bakkalcıoğlu ile bir süre görüşerek sohbet etti. Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Fındık ve Ali Şahinoğlu’nun da hazır bulunduğu ziyaretin sonunda Başkan Bakkalcıoğlu misafirlerine nazik ziyaretleri nedeni ile teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.

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