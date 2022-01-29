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Başkan Bakkalcıoğlu’ndan yeni yönetime ziyaret

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Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bozüyük Güvercinsevenler ve Yetiştiricileri Derneği’ni ziyaret etti.

Başkan Bakkalcıoğlu’ndan yeni yönetime ziyaret
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Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bozüyük Güvercinsevenler ve Yetiştiricileri Derneği’ni ziyaret etti.

Başkan Bakkalcıoğlu dernek lokaline gerçekleştirdiği ziyarette, genel kurulun ardından dernek başkanlığına seçilen Salih Demir ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Dernek Başkanı Demir, yeni yönetim kurulu üyeleri ve dernek üyeleri ile bir süre görüşerek sohbet eden Başkan Bakkalcıoğlu, dernek faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Sıcak ve samimi bir sohbet ortamında gerçekleşen ziyarette Başkan Bakkalcıoğlu, Dernek Başkanı Demir ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ederek görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

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Dernek Başkanı Demir ise, Başkan Bakkalcıoğlu’na nazik ziyareti ve derneğe katkıları nedeni ile teşekkür etti.

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