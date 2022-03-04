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Başkan Bakkalcıoğlu’ndan ziyaret

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Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bilecik Belediye Başkan Vekili görevine seçilen Muharrem Tüfekçioğlu ile bir araya geldi.

Başkan Bakkalcıoğlu’ndan ziyaret
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Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bilecik Belediye Başkan Vekili görevine seçilen Muharrem Tüfekçioğlu ile bir araya geldi.

Başkan Bakkalcıoğlu, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin’in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun onayıyla geçici olarak görevinden uzaklaştırılmasının ardından Belediye Meclisince yapılan seçim ile Belediye başkan vekili seçilen Muharrem Tüfekçioğlu’nu ziyaret etti. Başkan Bakkalcıoğlu beraberindeki başkan yardımcıları Vedat Kazıcı, Mahmut Fındık, Ali Şahinoğlu ve İl Genel Meclis üyesi Hüseyin Elmas ile birlikte gerçekleştirdiği ziyarette Başkan Vekili Tüfekçioğlu’na yeni görevinde başarılar diledi.

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