Başkan Bakkalcıoğlu’nun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Bakkalcıoğlu, mesajında, “Cumhuriyet, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman arkadaşları tarafından tarihimizin altın sayfalarına yazılan, ulusumuzun kaderinin değiştiği, ülkemizin küllerinden doğduğu bir bağımsızlık ve kahramanlık destanının tacıdır. Kurtuluş Savaşımız, milletimizin var olma savaşı, Cumhuriyetimiz ise yeniden dirilişimizin ölümsüz simgesidir. Cumhuriyet, sadece bir yönetim biçimi değil, aynı zamanda kader birliği yapmış bir ümmeti, ulus bilinci altında eşit vatandaşlık hakkı kazandıran ve çağdaş uygarlık seviyesine ulaştırmayı hedefleyen, hukuk temeline dayalı bir değerler bütününden oluşan laik ve özgürlükçü bir tercihtir. Cumhuriyet; haktır, eşitliktir, özgürlüktür. Cumhuriyet; cehalete, yoksulluğa, çaresizliğe karşı verilen mücadelenin diğer bir adıdır. Cumhuriyet, Mustafa Kemal Atatürk’ün; ‘Türkiye Cumhuriyeti her mânâsı ile büyük Türk milletinin öz ve aziz malıdır. Kıymetli evlatlarının elinde daima yükselecek, ebediyen yaşayacaktır’ veciz ifadeleriyle bizlere emanet ettiği en önemli mirasıdır.

Cumhuriyetimizin sonsuza kadar var olacağına dair inancımla; Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm kahraman şehitlerimizi, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, milletimizin bu büyük bayramını yürekten kutluyorum.” diye belirtti.