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Başkan Davut Mülayim güven tazeledi

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Eskişehir’de Yaşayan Bilecikliler Derneği’nin 4. Olağan Genel Kurul toplantısında mevcut Başkan Davut Mülayim güven tazeledi.

Başkan Davut Mülayim güven tazeledi
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Eskişehir’de Yaşayan Bilecikliler Derneği’nin 4. Olağan Genel Kurul toplantısında mevcut Başkan Davut Mülayim güven tazeledi.

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Şirintepe mahallesindeki dernek binasında yapılan toplantıda seçime tek liste halinde giren mevcut yönetim güven tazeledi. Başkan Davut Mülayim, yaptığı teşekkür konuşmasında, "Eskişehir’de Yaşayan Bileciklilerin sosyal ve kültürel alanda birlik ve beraberlik içinde dayanışma ve yardımlaşmalarını sağlamak amacıyla çalışacağız. Kişisel ve toplumsal Bileciklilik bilincini geliştirici, tanıtıcı, sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunmayı hedefliyoruz. Eskişehir kamuoyu ve Eskişehir ili ile Türkiye içinde ve dışında Bileciklilik sevgi ve bağını sürdüren kişi, dernek, kurum ve kuruluşlarla dayanışma ve iletişim içinde olacağız. Yurtiçi ve yurtdışında, tüm kamu özel ve bağımsız sivil toplum kuruluşları ve kurumları ile iletişim ve dayanışma sağlanarak maddi ve manevi güç ve olanak desteğini sağlayacağız" dedi.

Öte yandan Yönetim Kurulu, İbrahim Peri, Mustafa Kayalı, Hikmet Güven, Osman Ünlü, Mustafa Ersoy ve Mustafa Coşu‘dan, Denetim Kurulu ise İsmail Sert, Saim Uysal ve Sadık Ürker’den oluştu.

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