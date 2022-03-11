Başkan Kaya çark başına geçip çömlek yaptı

Sakarya’nın Geyve İlçe Belediye Başkanı Murat Kaya, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin’i ziyaretinde çarkın başına geçip çömlek yaptı.

Belediye başkanları, yapmış oldukları çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunarak, ilçelerinde oluşturulan projeler hakkında görüştüler. Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya, Pazaryeri’nin kendileri için ayrı bir önemi olduğunu belirterek, "Pazaryeri Belediye Başkanımız Zekiye Tekin hanımefendiyi ziyaret ederek çalışmalarımız hakkında istişarede bulunduk, başkanımıza misafirperverliği için teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.

"İki belediye arasından ortak çalışmalar devam edecek"

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, iki belediye arasında ortak çalışmaların devam edeceğini anlatarak, "Geyve Belediye Başkanımız Murat Kaya ile ilçelerimizde oluşturduğumuz projelerimiz ile ilgili istişarelerde bulunduk. Değerli başkanımıza ziyaretleri sebebi ile teşekkür eder çalışmalarında kolaylıklar dilerim" dedi.

Başkan Kaya, Küçükelmalı Tabiat Parkı, Bozcaarmut Göleti ve Kınık köyünü ziyaret ederek atölyeler ustalardan çömlek yapımı hakkında bilgiler aldı, çark başına geçip çömlek yaptı. Akabinde projesi devam eden konserve fabrika alanına ziyarette bulunarak fikir alış verişinde bulunuldu. Başkan Kaya son olarak Pazaryeri Huzur Evine ziyarette bulunarak sakinleri ile sohbet etti.