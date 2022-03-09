banner4556

Başkan Kepez AK Parti İl Yönetim Kurulu toplantısında sunum yaptı

banner4664

İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, Bilecik AK Parti İl Yönetim Kurulu toplantısına katılarak seçildiği günden itibaren yapmış olduğu icraatlarla ilgili sunum yaptı.

Başkan Kepez AK Parti İl Yönetim Kurulu toplantısında sunum yaptı
banner4583
banner4336

İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, Bilecik AK Parti İl Yönetim Kurulu toplantısına katılarak seçildiği günden itibaren yapmış olduğu icraatlarla ilgili sunum yaptı.

AK Parti Bilecik İl Başkanlığı teşkilatı haftalık olağan yönetim kurulu toplantısını İl Başkanı Serkan Yıldırım başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantıya katılan Başkan Kepez, belediye başkanlığından bugüne ilçede yaptığı icraatları anlatan bir sunumla yönetim kurulunu bilgilendirdi. "İnhisar küçük projeleri büyük sloganıyla ilçemize daha fazla hizmet etmeye devam edeceğim" diyen Başkan Kepez’e İl Başkanı Serkan Yıldırım tarafından teşekkür belgesi verildi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Şeyh Edebali Üniversitesi’nde devir teslim
Şeyh Edebali Üniversitesi’nde devir teslim
  1. BİLECİK

banner3841

banner4665

banner4578

banner4616

banner4666