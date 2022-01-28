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Başkan Kepez pazar esnafına verdiği sözü tuttu

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İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, soğuktan şikayet eden pazar esnafına verdiği sözü tuttu.

Başkan Kepez pazar esnafına verdiği sözü tuttu
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İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, soğuktan şikayet eden pazar esnafına verdiği sözü tuttu.

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Geçtiğimiz günlerde pazarda esnafının şikayet ve önerilerini yerinde dinleyen İnhisar Beleye Başkanı Mehmet Kepez’e esnaf soğuktan yakındı. Bunun üzerine rüzgar alan bölgeyi branda kapatma sözü verene Başkan Kepez, kısa zamanda vatandaşın isteğini yerine getirdi. Başkan Kepez sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Söz verdik yapıyoruz. Soğuktan şikayet eden pazar esnafımıza verdiğimiz söz üzerine kapalı pazar yerimizin en çok rüzgar alan tarafını brandayla kapattık. Yeterli olmazsa diğer tarafında kapatacağız. Amacımız pazarcı esnafına daha rahat bir ortam sunmaktır, yapılması gereken yapılacaktır” ifadelerini kullandı.

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