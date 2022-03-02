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Başkan Kepez, serada üreticileri ziyaret etti

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İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, yeşil soğan üretimi yapan seraları ziyaret ederek üreticilerle sohbet etti.

Başkan Kepez, serada üreticileri ziyaret etti
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İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, yeşil soğan üretimi yapan seraları ziyaret ederek üreticilerle sohbet etti.

Bölgenin sebze ve meyve deposu olan, Sakarya Vadisi’nde bulunan İnhisar’da yaz ve kış seralarda ürün yetiştirilmeye devam ediliyor. Kış mevsiminin vazgeçilmez sebzesi olan yeşil soğan üretimi yapılan seraları ziyaret eden İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, soğuk havaların kendini hissettirdiği günlerde üreticileri ve çalışan işçileri ziyaret ederek, sohbet etti. Bir yandan işçilere yardım eden Kepez, hem ürünlerle ilgili hem de belediye hizmetleri ile ilgili konularda istişarelerde bulunuldu. Başkan Kepez, “İlçemiz ve ülkemiz ekonomisine üretim ve emekleriyle katkı sağlayan tüm hemşehrilerimize sağlıklı ve huzurlu nice güzel günler diliyorum” diyerek bölgeden ayrıldı.

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