Başkan Kepez, “Tek derdimiz hizmet etmek”

İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, Güner Orbay Mahallesi, Ertuğrul Gazi caddesi üzerinde 1750 metrekare kilit parkı döşenerek vatandaşların hizmetine sunulduğunu açıklayarak, yol ve alt yapı çalışmalarının aralıksız devam ettiğini bildirdi.

Bilecik’in İnhisar ilçesine bağlı Güner Orbay Mahallesi, Ertuğrul Gazi caddesi üzerinde gerçekleştirilen yol çalışması tamamlandı. İnhisar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin ilçenin dört bir yanında yol çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Kepez, “Tek derdimiz var millete hizmet etmek. Hemşirelerimizin derdine derman olup, isteklerini yerine getirmek için çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.