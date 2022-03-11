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Başkan Kepez’den kadınlara övgü dolu sözler

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İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, ilçedeki kadınları makamında kabul ederek onlara övgü dolu sözler sarf etti.

Başkan Kepez’den kadınlara övgü dolu sözler
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İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, ilçedeki kadınları makamında kabul ederek onlara övgü dolu sözler sarf etti.

İnhisar’da yaşayan üretici kadınlar İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez’i makamında ziyaret etti. Kadınlara övgü dolu sözler sarf eden Başkan Kepez, "Hayatımızın vazgeçilmezleri olan kadınlarımızın değerini her gün bilmek ve hatırlamak hem insani hem de dini görevimizdir. Cenneti ayaklarının altına seren Rabbimiz, kadınlarımıza en önemli unvanı ‘Anne’ olarak vermiştir. Bir gün değil her gün kadınlar günü olması temennisiyle” ifadelerine yer verdi.

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