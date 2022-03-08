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Başkan Şahin, kadın girişimcilerle bir araya geldi

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Bilecik Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Kadın Girişimciler Kooperatifi üyeleri ile kahvaltı programında bir araya geldi. Girişimci kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayan Başkan Şahin karanfil ve hediye takdim etti.

Başkan Şahin, kadın girişimcilerle bir araya geldi
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Bilecik Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Kadın Girişimciler Kooperatifi üyeleri ile kahvaltı programında bir araya geldi. Girişimci kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayan Başkan Şahin karanfil ve hediye takdim etti.

Başkan Şahin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen kahvaltı programında Kadın Girişimciler Kooperatifi üyeleriyle bir araya geldi. Başkan Şahin girişimci kadınların Kadınlar Günü’nü tebrik ederek, karanfil ve hediye takdim etti. Başkan Şahin ardından yaptığı açıklamada, “Türk kadını, tarihimizin en eski dönemlerinden içinde bulunduğumuz çağa kadar toplumsal hayatımızın, millet ve devlet yapımızın odağında yer almış, her dönemde ihtiyaç hissettiğimiz feragat ve fedakarlıkların en yücesini yapmıştır. Bu duygu ve düşüncelerle Kadınlar Günü’nü kutluyorum” ifadelerine yer verdi.

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