Başkan Şahin, Sabri Özlü ve Hazal Özdemir çiftinin nikahını kıydı

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, belediye personeli Sabri Özlü ve Hazal Özdemir çiftinin nikahları kıyarak bir ömür mutluluklar diledi.

Başkan Şahin, Sabri Özlü ve Hazal Özdemir çiftinin nikahını kıydı
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Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, belediye personeli Sabri Özlü ve Hazal Özdemir çiftinin nikahları kıyarak bir ömür mutluluklar diledi.

Başkan Şahin ve eşi Serpil Şahin, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi Nikah Salonu’ndan dünya evine giren belediye personeli Sabri Özlü ve Hazal Özdemir çiftinin mutluluklarına ortak oldular. Çiftin nikahını da kıyan Başkan Şahin, evlilik cüzdanını Hazal Özdemir’e takdim etti. Çifte bir ömür mutluluklar dileyen başkan Şahin, "Eşim Serpil Hanım ile birlikte Sabri Özlü ve Hazal Özdemir çiftinin nikahlarını kıyarak bu mutlu günlerinde yanlarında oldum. Çiftimize bir ömür boyu mutluluklar diliyorum" dedi.

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