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Başkan Şahin ’Tedarikçilerle İstişare’ toplantısına katıldı

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Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, ’Tedarikçilerle İstişare’ toplantısına katıldı.

Başkan Şahin ’Tedarikçilerle İstişare’ toplantısına katıldı
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Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, ’Tedarikçilerle İstişare’ toplantısına katıldı.

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İstanbul’da düzenlenen toplantı sonrası bir değerlendirme yapan Başkan Şahin, salça, ayva lokumu ve meyve-sebze teslimatlarını yaptıkları Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerine daha fazla ürün verebilmek için görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyledi. Şahin, "İlçemizde lojistik depo kurmaları ve bölgesel teslimatları buradan gerçekleştirmeleri konularını da gündeme getirdik. Çok daha fazla tarımsal ve yöresel ürün verme hedefimizi gerçekleştirmek için çalışmalarımız sürecek” dedi.

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