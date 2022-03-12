Başkan Şahin ve Suer’den Kültür ve Turizm Bakanlığına ziyaret

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ile Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam’ı makamında ziyaret etti.

İkili bir takım ziyaretler için gittiği Ankara’da Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam’ı makamında ziyaret ederek, Osmaneli ve Gölpazarı’ndan bakanlık tarafından yapılan projelerini değerlendirdi. Yapılan ziyaret sonrası bir değerlendirme yapan Başkan Şahin, "İlçemizde proje aşamasında olan yeni Osmaneli Belediye binamızın 3 ve 4’üncü katlarını Kültür Merkezi olarak yapılması, devam eden kütüphane düzenlememiz, genç kütüphane ve ofis, kreşimize bebek kütüphanesi, kültür evi, özel müze,sokak sağlıklaştırması, kilise restorasyonu gibi konuları değerlendirdi. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam beye ilçelerimize ilgilerinden dolayı teşekkür ederiz" dedi.