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Başkan Semih Şahin’den karla mücadele ekiplerine teşekkür

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Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, son günlerde şiddetini artıran kar yağışının vatandaşları olumsuz etkilememesi için gece gündüz çalışan personeli ziyaret etti.

Başkan Semih Şahin’den karla mücadele ekiplerine teşekkür
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Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, son günlerde şiddetini artıran kar yağışının vatandaşları olumsuz etkilememesi için gece gündüz çalışan personeli ziyaret etti.

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Bilecik Belediyesi karla mücadele ekipleri, geçtiğimiz hafta başlayan şiddetli kar yağışının yol açtığı olumsuz şartlarda yoğun mesai harcamıştı. Kar yağışına karşı araç ve yaya yollarının temizlenmesi için üstün çaba sarf eden ekibe teşekkür ise bizzat Belediye Başkanı Semih Şahin’den geldi. Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Atölye tesislerine giden Başkan Semih Şahin karla mücadelede görev alan personelle buluştu. Belediye Başkanı Semih Şahin ekiplerin gece gündüz demeden fedakârca çalıştıklarını vurguladı. Başkanı Semih Şahin personellere hitaben yaptığı konuşmada; “Çalışmalarda hepiniz çok başarılıydınız. Elinize emeğinize sağlık. Biraz yoruldunuz ama bence ama olaydan belediye adına pırıl pırıl çıkmış olduk. Ben de Bilecik halkı adına hepinize teşekkür ediyorum. Emeğinize sağlık" ifadelerini kullandı.

Personel ile sohbet eden Başkan Semih Şahin, personeline bir kez daha teşekkür ederek atölyeden ayrıldı.

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