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Başkan Tekin, “İmkanlarımız doğrultusunda, her türlü desteği vermeye hazırız”

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Bilecik’in Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Bozüyük Temsilciliği yetkililerini ağırladı.

Başkan Tekin, “İmkanlarımız doğrultusunda, her türlü desteği vermeye hazırız”
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Bilecik’in Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Bozüyük Temsilciliği yetkililerini ağırladı.

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Bilecik’in Bozüyük ilçesinde gönüllü olarak hizmet eden AKUT Derneği üyeleri Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin’i ziyaret etti. Başkan Tekin, Pazaryeri’nde yapılacak olan farkındalık ve sosyal projeler hakkında fikir alışverişinde bulunduklarını söyleyerek, “AKUT çok kutsal bir görev yapıyor. Zor şartlar altında kendilerini tehlikeye atarak başka insanların yaşamını kurtarıyorlar. Sizlere minnettarız. İmkanlarımız doğrultusunda, her türlü desteği vermeye hazırız” diyerek misafirlerine ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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