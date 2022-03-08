Başkan Tekin: "Kadınlar insanlığın umudunu yeşertiyor"

Bilecik Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, kadınların insanlığın umudunu yeşerten, şefkatin, sabrın ve özverinin sembolü olduğunu ifade etti.

Başkan Tekin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle mesaj yayınladı. Başkan Tekin, mesajında, “Kadın; fedakarlıkları, emekleri, sevgileri ve mücadeleleriyle insanlığın umudunu yeşerten, şefkatin, sabrın ve özverinin sembolüdür. Varlıklarıyla onurlandığımız, ihtiyacımız olduğunda bizden desteklerini esirgemeyen, eğiten, yetiştiren, yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren, ailenin ve toplumun temel taşı annelerimiz, kardeşlerimiz için önemli olan bu günün yılın bir günüyle sınırlı kalmaması dileğiyle kadına şiddetin olmadığı, saygıda kusurun edilmediği çevremizde açan en güzel çiçekler olan biz kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun” ifadelerine yer verdi.