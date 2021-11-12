Başkan Tekin’den Sağlık Bakan Yardımcısı Eldemir’e ziyaret

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Sağlık Bakanı Yardımcısı Halil Eldemir’i makamında ziyaret etti. İkili ilçeye yapılacak olan sağlık yatırımlarını değerlendirdi.

Başkan Tekin’den Sağlık Bakan Yardımcısı Eldemir’e ziyaret
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Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Sağlık Bakanı Yardımcısı Halil Eldemir’i makamında ziyaret etti. İkili ilçeye yapılacak olan sağlık yatırımlarını değerlendirdi.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin birkaç temasta bulunmak üzere gittiği Ankara’da ilk olarak Sağlık Bakanı Yardımcısı Halil Eldemir’i makamında ziyaret etti. Ardından Sağlık Yatırımları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Koç ve Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Sevil Seren ile görüşmeler yapan Başkan Tekin, ilçeye yapılacak olan sağlık yatırımlarını değerlendirdi. Pazaryeri’ne desteklerini hiç bir zaman esirgemeyen hemşerileri Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir’e ilçesi adına teşekkür eden Tekin’e, AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan ve AK Parti ilçe Kadın Kolları Başkanı Büşra Kanat eşlik etti.

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