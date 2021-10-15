Başkan Tekin’den Vali Kızılkaya’ya hayırlı olsun ziyareti

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Bilecik Valiliği görevine atanan Dr. Kemal Kızılkaya’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay ve Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İstanbul’un Sultanbeyli İlçe Kaymakamlığı görevini yürütürken, Cumhurbaşkanlığı’nın bazı valilikler ve il emniyet müdürlüklerine yönelik atama kararlarıyla Bilecik Valiliğine atanan Dr. Kemal Kızılkaya’a hayırlı olsun ziyaretin bulundu. Başkan Tekin Vali Kızılkaya’ya ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi verirken, görevinde başarılar diledi.

Samimi bir ortamda geçen ziyarette konuşan Vali Kızılkaya, “Bu kente sizler ile birlikte hizmet etmekten büyük gurur duyacağım’’ ifadelerini kullandı.