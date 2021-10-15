Başkan Tekin’den Vali Kızılkaya’ya hayırlı olsun ziyareti

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Bilecik Valiliği görevine atanan Dr. Kemal Kızılkaya’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Başkan Tekin’den Vali Kızılkaya’ya hayırlı olsun ziyareti
banner3909
banner4336

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Bilecik Valiliği görevine atanan Dr. Kemal Kızılkaya’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay ve Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İstanbul’un Sultanbeyli İlçe Kaymakamlığı görevini yürütürken, Cumhurbaşkanlığı’nın bazı valilikler ve il emniyet müdürlüklerine yönelik atama kararlarıyla Bilecik Valiliğine atanan Dr. Kemal Kızılkaya’a hayırlı olsun ziyaretin bulundu. Başkan Tekin Vali Kızılkaya’ya ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi verirken, görevinde başarılar diledi.

Samimi bir ortamda geçen ziyarette konuşan Vali Kızılkaya, “Bu kente sizler ile birlikte hizmet etmekten büyük gurur duyacağım’’ ifadelerini kullandı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Bilecik’te Ekim ayı ilçe müftüleri toplantısı...
Bilecik’te Ekim ayı ilçe müftüleri toplantısı...
  1. BİLECİK

banner4390

banner4321

banner3841