Başkan Tüfekçioğlu muhtarlarla bir araya geldi

Bilecik Belediyesi Başkan Vekili Muharrem Tüfekçioğlu, mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek yapılacak çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen toplantıda, mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Başkan Vekili Muharrem Tüfekçioğlu, muhtarların istek ve taleplerini dinledi. Toplantıya Başkan Yardımcısı Muharrem Dumansızoğlu, Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Elmas ve ilgili birimlerin müdürleri de katıldı.

"Bilecik’e faydalı işler yapmak için şehrimizin bütün dinamikleriyle buluşmaya devam edeceğiz"

Toplantıda konuşan Başkan Vekili Tüfekçioğlu, muhtarların yerel yönetimlerde önemli bir role sahip olduğunu vurgularken; “Muhtarlarımız ile bir araya gelerek şehrimizin talep ve görüşlerini dinledik. Muhtarlarımız mahallelerin ve vatandaşlarımızın sesidir. Kendileriyle mahallelerimizin ihtiyaçları ve yapılacak çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Bilecik’e faydalı işler yapmak için şehrimizin bütün dinamikleriyle buluşmaya devam edeceğiz. Muhtarlarımız ve vatandaşlarımıza her zaman kapımız açık.” ifadelerini kullandı.

Bu tür toplantıların Bilecik için faydalı olduğunu belirten muhtarlar, Başkan Vekili Muharrem Tüfekçioğlu’na teşekkürlerini iletti.