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Başkan Tuna, “Çalışanların ücretlerinde önemli oranda iyileştirme yapıldı”

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Dodurga Beldesi ile Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) arasında ’Toplu İş Sözleşmesi’ imzalandı. Dodurga Belde Belediye Başkanı Selim Tuna, “Çalışanların ücretlerinde önemli oranda iyileştirme yapıldı” ifadelerini kullandı.

Başkan Tuna, “Çalışanların ücretlerinde önemli oranda iyileştirme yapıldı”
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Dodurga Beldesi ile Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) arasında ’Toplu İş Sözleşmesi’ imzalandı. Dodurga Belde Belediye Başkanı Selim Tuna, “Çalışanların ücretlerinde önemli oranda iyileştirme yapıldı” ifadelerini kullandı.

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Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga Beldesi’nde belediye ile HAK-İŞ Konfederasyonu arasında toplu sözleşme imzalandı. Sözleşmeye imzaları Dodurga Belde Belediye Başkanı Selim Tuna ve HAK-İŞ Kütahya İl Başkanı Sabahattin Ödemiş attı. Konuyla ilgin açıklamada bulunan Başkan Tuna, “Toplu sözleşme ile çalışanların ücretlerinde önemli oranda iyileştirme yapıldı. Belediyemizin imkanları dahilinde güzel bir sözleşme imzaladık” dedi.

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