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Başkan Tuna projelerini anlattı

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Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna, hayata geçirdiği projelerden ve planladığı çalışmaları anlattı.

Başkan Tuna projelerini anlattı
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Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna, hayata geçirdiği projelerden ve planladığı çalışmaları anlattı.

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AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım başkanlığında, haftalık olağan yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi. AK Parti Bilecik İl Başkanlığı toplantı salonunda yapılan toplantıya, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, Merkez İlçe Başkanı Nail Öztürk, Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Karadayı, Kadın Kolları Başkanı Mutlu Selen Haşit ve il yönetim kurulu üyeleri katıldı. Toplantı sonrası Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna slayt şeklinde partililere hayata geçirdiği projelerden ve planladığı çalışmalardan bahsetti.

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