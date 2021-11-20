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Başkan Yaman, çağrılara sessiz kalmadı

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Bilecik Bayırköy Belediyesi okul yolunda iyileştirme çalışmaları yaparak, okula ulaşımı kolay hale getirdi. Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, ’çocukların sorunu bizim de sorunumuzdur’ diyerek çağrılara sessiz kalmadı.

Başkan Yaman, çağrılara sessiz kalmadı
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Bilecik Bayırköy Belediyesi okul yolunda iyileştirme çalışmaları yaparak, okula ulaşımı kolay hale getirdi. Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, ’çocukların sorunu bizim de sorunumuzdur’ diyerek çağrılara sessiz kalmadı.

Toprak olan okul yolunun yağışlı havalarda oluşan çamur nedeniyle kullanılamaz hale geldiğini anlatan okul yöneticileri ve velilerin talebi üzerine Bayırköy Belediyesi harekete geçti. Bayırköy Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nce yapılan çalışmalar sonucu okul yolunun bulunduğu geçiş güzergahındaki 103. Sokak’ta alt yapı yenilenerek, kilit parke taşıyla döşeme yapıldı. Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Yaman, “Çocuklarımıza sunacağımız katkı, geleceğimize yaptığımız en önemli yatırımdır. Onların sorunu bizim sorunumuzdur” dedi.

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