Başkan Yaman, “Her zaman destek vermeye hazırız”

Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman’ı ziyaret ederek belde hakkında bilgi aldı.

İkilinin karşılıklı olarak istişarelerde bulunulan ziyarette Başkan Yaman Bayırköy hakkında Tuğgeneral Çolak’a bilgi verdi. Görüşme sonrası Başkan Yaman, Tuğgeneral Çolak’a çalışmalarında kolaylıklar dileyerek, “Düzenin sağlanması yönünde yaptığımız işbirliğinin katlanarak artacağına inanıyorum. Biz belediye olarak sizlere her zaman destek vermeye hazırız ”ifadelerine yer verdi.

Öte yandan sohbet sonrası ikili birbirlerine hediye takdiminde bulundular.