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Başkan Yaman minik misafirlerini ağırladı

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Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, minik misafirlerini makamında ağırladı.

Başkan Yaman minik misafirlerini ağırladı
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Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, minik misafirlerini makamında ağırladı.

Bilecik’in Bayırköy beldesinde eğim gören 4-6 yaş Kur’an kursu öğrenciler Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman’ı ziyaret ettiler. Ziyarette başkan amcaları ile sohbet eden minik öğrenciler kursta öğrendikleri bilgileri anlattılar.

Öğrencileri dikkatle dinleyen Başkan Yaman ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bugün beldemiz 4-6 yaş Kur’an kursu öğrencilerimiz, kurs hocalarımız belediyemize gelerek bizleri ziyaret ettiler. Doğal halleriyle aldıkları eğitimleri bizlere anlatan evlatlarımıza gelecek hayatlarında sağlıklı başarılı ömürler dilerken üzerlerinde büyük emekleri olan saygıdeğer hocalarımıza teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

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