Başkan Yaman, Sağlık Bakanı Yardımcısı Eldemir’i ziyaret etti

Bilecik Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir’i ziyaret etti.

Birtakım temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya giden Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir’i makamında ziyaret etti. Samimi ve sohbet havasında geçen görüşmenin ardından Başkan Yaman, “Hemşehrimiz Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir’i makamında ziyaret ederek beldemizi ilgilendiren sağlık ve diğer konularda görüş alışverişinde bulunduk. Milletvekilliği ve bakan yardımcılığı görevlerinde bizlerden hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen saygıdeğer bakan yardımcımıza göstermiş oldukları ilgilerden dolayı beldem adına teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerine yer verdi.

Görüşmenin ardından Bakan Yardımcısı Eldemir, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Yaman’a çalışmalarında başarılar diledi.