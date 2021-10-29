banner4551

Başkan Yaman, yol çalışmalarını yerinde inceledi

Bilecik Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, onarım ve tadilat yapılan yollar da çalışmaları yerinde inceledi.

Başkan Yaman, yol çalışmalarını yerinde inceledi
banner3909
banner4336

Bilecik Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, onarım ve tadilat yapılan yollar da çalışmaları yerinde inceledi.

Bayırköy Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yol yapım ve onarım hizmetleriyle ilçenin dört bir yanında çalışmalarına devam ediyor. Başkan Yaman faaliyetleri yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Halkın ulaşımı kolayca sağlayabilmesini önemsediklerini belirten Başkan Yaman, “Bayırköyümüz için hizmetin en güzelini ve en kalitelisini vermeye çalışıyoruz” dedi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
İş dünyası Sudan’da hayatın normale dönmesini...
İş dünyası Sudan’da hayatın normale dönmesini...
  1. EKONOMİ

banner4390

banner4322

banner3841