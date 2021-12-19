Başkan Yaman’dan gençlere nazik uyarı

Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, beldedeki yarı olimpik yüzme havuzu, sentetik yüzeyli futbol sahası, spor salonunun amacına uygun kullanılmadığı ve zarar verildiği bilgisini aldığını duyurdu. Başkan Yaman, “Sizin ailelerinizin vergileri ile yaptığımız bu tesisleri kendi malınız gibi korumanız bizi ve büyüklerinizi mutlu edecektir” ifadeleriyle gençleri nazikçe uyardı.

Başkan Yaman, “Genç kardeşlerim göreve geldiğimizden bu güne sizler için elimizden gelen hizmetleri yapmaya gayret ediyoruz. Yarı olimpik yüzme havuzu, sentetik yüzeyli futbol sahası, spor salonu bunların bazıları. Ancak son dönemde spor salonunun amacına uygun kullanılmadığı, ağır tahribatlara maruz kaldığı tespit edilmiştir. Belediye ekiplerimiz tarafından gerekli temizlik ve onarımlar yapılmıştır. Spor Salonunu bu şekilde kullananların sayısının çok az olduğunu, beldemiz gençlerinin büyük çoğunluğunun bu konularda hassas davrandığını biliyoruz. Sizin ailelerinizin vergileri ile yaptığımız bu tesisleri kendi malınız gibi korumanız bizi ve büyüklerinizi mutlu edecektir. Gelecek günlerde yine sizler için yapacağımız yeni projeleri hizmete sunacağız inşallah” ifadelerine yer verdi.