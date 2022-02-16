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Başkan Yıldırım, “Birinci meselemiz birlik ve beraberliktir”

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AK Parti Bilecik İl Başkanlığı teşkilatı, haftalık olağan il yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Başkan Yıldırım, toplantıda “Birinci meselemiz birlik, beraberlik ve kenetlememizdir” ifadelerine yer verdi.

Başkan Yıldırım, “Birinci meselemiz birlik ve beraberliktir”
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AK Parti Bilecik İl Başkanlığı teşkilatı, haftalık olağan il yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Başkan Yıldırım, toplantıda “Birinci meselemiz birlik, beraberlik ve kenetlememizdir” ifadelerine yer verdi.

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AK Parti İl Başkanlığı olağan il yönetim kurulu toplantısı İl Başkanı Serkan Yıldırım başkanlığında, AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Mehmet Ali Zengin’in katılımlarıyla gerçekleştirildi. Parti binasında gerçekleştirilen toplantıya il yönetim kurulu üyelerinin tamamı katılım sağladı. Toplantıda konuşan Başkan Yıldırım, “Bu toplantılar sayesinde hem çalışmalarımızın verimliliğini arttıracağız hem de eksikliklerimiz neler bunlara odaklanarak bir yol haritası ortaya çıkaracağız. Öncelikle birinci meselemiz birlik, beraberliktir” diyerek toplantıya katılan MKYK Üyesi Mehmet Ali Zengin’e teşekkür etti.

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