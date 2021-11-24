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Başkan Yıldırım: "Ekonomik Kurtuluş Savaşı’nı da kazanacağız"

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AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Türkiye’yi kalıplara hapsetmek isteyenlere karşı mücadele etmekten vazgeçmeyeceklerini belirterek, "Geleceğe bağımsız, güçlü ve büyük Türkiye’yi miras bırakma hedefimizden vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Başkan Yıldırım: "Ekonomik Kurtuluş Savaşı’nı da kazanacağız"
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AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Türkiye’yi kalıplara hapsetmek isteyenlere karşı mücadele etmekten vazgeçmeyeceklerini belirterek, "Geleceğe bağımsız, güçlü ve büyük Türkiye’yi miras bırakma hedefimizden vazgeçmeyeceğiz" dedi.

AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, ekonomiyle ilgili spekülasyon peşinde koşan kimi çevreler ve muhalefetin operasyona girişerek sosyal medyada paylaşımlarla panik havası oluşturmaya çalıştıklarını söyledi. Yıldırım, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ’Ekonomik Kurtuluş Savaşı’ ilan etmesi sonrasında ekonomiyle ilgili spekülasyon peşinde koşan kimi çevreler ve muhalefet operasyona girişerek kimi açıklamalarda bulundu ve sosyal medyadan paylaşımlarla panik havası yaratmaya çalıştı. Vazgeçmeyeceği, ekonomik Kurtuluş Savaşı’nı kazanacağız. Cumhurbaşkanım liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın yanındayız. Türkiye’yi kalıplara hapsetmek isteyenlere karşı mücadele etmekten; geleceğe bağımsız, güçlü ve büyük Türkiye’yi miras bırakma hedefimizden vazgeçmeyeceğiz" dedi.

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