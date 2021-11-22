Başkan Yıldırım, muhtarlara bir araya geldi

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Osmaneli ilçe teşkilatının düzenlediği program kapsamında muhtarla bir araya geldi.

Osmaneli Belediyesi Prof. Dr. Yunus Söylet İçmeler Tesisi’nde Başkan Yıldırım’a, Milletvekili Selim Yağcı, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, AK Parti Osmaneli İlçe Başkanı Şaban Gündem, il ve belediye meclis üyeleri ve partililer eşlik etti. İl Başkanı Yıldırım ve Milletvekili Yağcı muhtarların sorunlarını dinleyerek durum değerlendirmesi yaptılar. Türkiye ve Dünya’da ki gelişmeler üzerinde bilgilendirmede bulunan ikili muhtarların önemine değindi. Yapılan program sonrası ikiliye teşekkür eden Osmaneli Belediye Başkanı Şahin, "İlçemize, köylerimize ve yatırımlarımıza verdikleri değer ve destekler için milletvekilim ve il başkanı teşekkür ederi. Muhtarlarımıza da böylesi bir organizasyona katılımları için ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.