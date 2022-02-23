banner4556

Başkan Yıldırım’ın Ankara temasları

banner4664

Bilecik AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, Bilecik’in eski Valisi şuan Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Bilal Şentürk’ü makamında ziyaret etti.

Başkan Yıldırım’ın Ankara temasları
banner4584

Bilecik AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, Bilecik’in eski Valisi şuan Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Bilal Şentürk’ü makamında ziyaret etti.

Ziyarette Başkan Yıldırım’a Bilecik İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz eşlik etti. Samimi sohbet havasında geçen görüşmede Başkan Yıldırım, Personel ve Prensipler Müdürü Genel Müdürü Bilal Şentürk’e Bilecik’e vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

banner4336

Bilal Şentürk ise misafirlerine ziyaretlerinden ötürü teşekkür ederek Bilecik’in yerinin kendisinde her zaman ayrı olduğunu ifade etti.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Komşusunun boğazını keserek öldüren fitness...
Komşusunun boğazını keserek öldüren fitness...
  1. ASAYİŞ

banner3841

banner4665

banner4578

banner4349

banner4666