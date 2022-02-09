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Basketbol Alt Yapı Müsabakaları sona erdi

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Bilecik’te toplam 30 müsabakanın gerçekleştiği Basketbol Alt Yapı Müsabakaları sona erdi.

Basketbol Alt Yapı Müsabakaları sona erdi
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Bilecik’te toplam 30 müsabakanın gerçekleştiği Basketbol Alt Yapı Müsabakaları sona erdi.

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Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Basketbol İl Temsilciliğinin organize ettiği ve 2022 faaliyet programında yer alan Basketbol Alt Yapı Müsabakaları tamamlandı. Bilecik’te yapılan müsabakalar; U14, U-16 ve U-18 yaş grupları ve kızlar ve erkekler kategorisinde gerçekleştirildi. 18 Ocak tarihinde başlayarak tek devreli lig usulüne göre toplam 30 müsabakanın gerçekleştiği organizasyon sona erdi.

Gerçekleşen müsabakalarda grup ve kategori sıralaması U-14 erkek kategorisinde; Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü (A), Tedak Spor Kulübü, Bilecik Gençlik ve Spor Kulübü, Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü (B) olarak sınıflandırılırken, U-16 erkek kategorisinde; Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü (A), Tedak Spor Kulübü, Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü (B), Bilecik Gençlik ve Spor Kulübü olarak sınıflandırıldı. U-18 erkek kategorisinde ise Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü (A), Tedak Spor Kulübü, Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü (B), Bilecik Gençlik ve Spor Kulübü olarak sınıflandırılırken U-16 kız kategorisi Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü (A), Tedak Spor Kulübü, Bilecik Gençlik ve Spor Kulübü, Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü (B) olarak sınıflandırıldı. Son olarak U-18 kız kategorisinde; Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü (A), Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü (B), Bilecik Gençlik ve Spor Kulübü, Bilecik Gençlik ve Spor Kulübü olmak üzere gruplar oluşturuldu.

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